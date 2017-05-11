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Политика и экономика

Владимиру Путину предлагают ввести налог на малодетных

Размер налога пока не сообщается
Фото: ClassPic.RU Фото: ClassPic.RU
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту РФ Владимиру Путину законопроект «О статусе многодетных семей», предусматривающий введение налога на малодетность, то есть, взимание платы с семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

При этом о размере налога в документ не говорится.

Среди других мер, которые предлагает проект закона, названы ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, предоставление им дополнительных услуг, а также включение деятельности по уходу за детьми в общий трудовой стаж.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают предоставлять многодетным семьям возможность расселения в передовых по качеству жизни поселениях — городках демографического будущего.

Добавим, что глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил ответственными за прохождение закона сделать Министерство обороны и Минэкономразвития России, так как закон призван содействовать решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности страны.

Как считает Крупнов, введение подобных мер позволит повысить статус многодетных семей, что поможет к 2030 году решить проблемы демографии.

Однако у законопроекта есть и противники. Так, заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрей Коротаев подчеркнул, что взимание налога на малодетность воплотить в жизнь практически невозможно. По его словам, такая мера только настроит против закона бездетных граждан.

Стоит заметить, что сегодня в стране зарегистрировано 6,5 % многодетных семей, а это 20 % от всех детей в России.

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