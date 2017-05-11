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Ученые узнали, как можно избавиться от кофейной зависимости

Утро следует начинать с зарядки
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые заявили о том, что им удалось разработать методику, которая позволяет избавиться о кофеиновой зависимости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Как рассказал профессор Патрик Дж.О’Коннор, методика эта очень проста и ее может использовать любой желающий отказаться от кофеиновой зависимости.

Ученый советует начинать утро не с чашечки ароматного напитка, а с зарядки. Выполнив несколько физических напряжений, человек получит не меньший заряд бодрости, чем после чашечки кофе. После зарядки человека не будет тянуть к кофе.

Пользу принесут кардиотренировки. Можно, к примеру, по утрам бегать или посещать бассейн. По словам автора исследования, можно каждое утро начинать с пробежки вверх-вниз по лестнице. Всего 10 минут такой тренировки давали эффект аналогичный чашке крепкого кофе.

Ученые отмечают, что от кофе следует отказаться людям, страдающих от скачков артериального давления. Также может негативно сказаться на состоянии здоровья людей кофе, если они страдают от проблем с желудком. А вот спорт принесет пользу. Главное правильно подобрать режим тренировки.

Профессор Патрик Дж.О’Коннор подчеркнул, что разработать методику ему помогло исследование, в котором участвовали студенты. После того как участники исследования начали по утрам заниматься спортом, они перестали жаловаться на то, что им не удается выспаться. Спорт по утрам стал для них надежным источником бодрости, тогда как после выпитого кофе восстановить энергию им не всегда удавалось.

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