В Китае изобрели «долбилку» для мести шумным соседям

Устройству необходимо дистанционное управление

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В Китае набирает популярность новое изобретение под названием «долбилка». Это устройство предлагается онлайн-площадками в качестве инструмента для мести соседям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



«Долбилка», работающая от стандартной электросети, легко прикрепляется к любой поверхности и имитирует звук перфоратора, вгрызающегося в бетонную стену.



Стоит заметить, что разработчик предусмотрел, что устройству необходимо дистанционное управление, которое осуществляется с помощью специального мобильного приложения. Кстати, мощность шума можно регулировать. Словом, если соседи совсем уж надоедливые, то можно включить этот необычный гаджет на всю катушку.



Стоит заметить, что китайские покупатели в восторге от суперсовременного устройства. В частности, стало известно, что онлайн- магазин «Таобао» содержит огромное количество положительных отзывов.



Добавим, что эту замечательную новинку можно приобрести за 40-80 юаней (336 – 670 рублей).