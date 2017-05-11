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Общество

Во Владивостоке в ходе субботника в районе ж/д станции «Вторая Речка» собрано более полтонны мусора

В приморской столице проходит двухмесячник чистоты
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

5 мая в районе железнодорожной станции «Вторая Речка» приморской столицы состоялась совместная акция специалистов администрации города и студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Неравнодушные горожане собрали здесь более 500 килограммов мусора. Всего в акции приняли участие 60 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Район ж/д станции на Второй Речке является одним из любимых мест отдыха владивостокцев и гостей города в теплое время года, что обусловливает большую экологическую нагрузку на территории. Участники субботника в течение нескольких часов собирали здесь скопившийся мусор: пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от продуктов питания, пенопласт, алюминий, пустые пачки сигарет, батарейки. Собранный мусор отправлен на дальнейшую переработку в МУПВ «Спецзавод № 1».

Это санитарное мероприятие является одним из мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы.

Напомним, во Владивостоке ведутся работы в рамках двухмесячника чистоты, который был объявлен в городе в начале апреля. В настоящее время коммунальные службы приводят в надлежащее состояние дороги и обочины, ремонтируют и окрашивают леера, очищают газоны и откосы. Идет обрезка деревьев и кустарников, высадка новых зеленых насаждений, покраска опор наружного освещения, удаление самовольно размещенных надписей и листовок.

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