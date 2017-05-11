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Общество

Бабушки и дедушки опасны для детей, - ученый

Эндрю Адесман провел масштабные исследования в США
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Доктор Эндрю Адесман представил результаты своего исследования на конференции Pediatric Academic Societies в Сан-Франциско, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Он сказал:

«Когда бабушки и дедушки проводят время с детьми, это может быть замечательно для внуков, но также может представлять проблемы с точки зрения образа жизни, финансов и психического и физического здоровья. В своих анкетах довольно большое количество бабушек и дедушек считало, что они хорошо справляются с работой, но признавали, что у них нет поддержки, в которой они часто нуждаются».

Доктор Адесман сказал, что за прошедшие с тех пор, как бабушки и дедушки вырастили своих собственных детей, сложились новые методы воспитания и представления о здоровье, о которых бабушки и дедушки не знают.

В своих исследованиях в США он обнаружил, что 44% опрошенных бабушек и дедушек ошибочно полагали, что «ледяные ванны - хороший способ сбить очень высокую температуру». Хотя когда-то это считалось правдой, но теперь известно, что ледяная ванна ставит организм под угрозу гипотермии. А 25% не знали, что младенцев следует укладывать спать на спине, а не на животе или на боку. Сон на животе или боку в настоящее время считается основным фактором риска синдрома внезапной детской смерти (СИДС). Еще, например, бабушки и дедушки верят, что масло является хорошим средством первой помощи при легких ожогах - вера, которой придерживаются 80% людей. А 62% ошибочно полагают, что царапины и порезы заживают лучше без повязки.

Доктор Адесман сказал: «Важно, чтобы педиатры не совершали ошибку, считая, что воспитание бабушек и дедушек правильно, так как они уже воспитали детей и у них есть некая мудрость веков».

Дальнейшие исследования доктора Адесмана показали, что бабушки и дедушки считали, что у них нет адекватной поддержки для ухода за детьми, а 71% считали, что их обязанности по воспитанию внуков ограничивают их возможности общения с друзьями.

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