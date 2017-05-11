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Общество

В Приморье пройдет военное шоу

Мероприятие могут посетить все желающие
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные на «Приморском кольце» пройдет демонстрация военной техники, показательные выступления военнослужащих и пиротехнические спецэффекты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Празднование Дня Победы в Приморье в этом году не ограничилось традиционными мероприятиями. Убедиться в военной мощи и обороноспособности российской армии и флота, а также увидеть настоящее зрелищное постановочное шоу можно будет на фестивале «Найди себя».

Организаторы хотят показать молодежи, насколько престижно сегодня служить в вооруженных силах Российской Федерации.

Мероприятие состоится в воскресенье, 14 мая, с 10.00 до 19.00 на площадке СТК «Приморское кольцо».

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