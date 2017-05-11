78 заявок поступило в администрацию Владивостока на участие в гребле на лодках «Дракон»

Сегодня состоится жеребьевка команд

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока завершился прием заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон». Сегодня, 11 мая, в 19 часов во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43, малый зал) пройдет жеребьевка команд, сообщает

«В управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока поступило 78 заявок молодежных общественных объединений, общественных организаций, власти, бизнеса и СМИ города. После жеребьёвки у нас получится 39 смешанных команд, которые смогут приступить к полноценным тренировкам», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Напомним, в соревнованиях принимают участие организации любой формы собственности. В этом году всем участникам необходимо пройти минимум 4 тренировки, чтобы быть допущенными к гребле. Соревнования по гребле на «Драконах» пройдут в субботу, 24 июня, на территории Спортивной гавани в рамках городского праздника, посвященного Дню молодежи.

Контактные лица от организаторов: Алина Куйдина (тел. 242-92-82) и Елена Долматова (тел. 89024835608, 269-56-08).