В центре Владивостока развернется общегородская ярмарка

Более 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 12 мая, и в субботу, 13 мая, на центральной площади Владивостока будет работать продовольственная ярмарка. Жители и гости города смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

На этой неделе ярмарка будет работать в пятницу, 12 мая, с 8 до 19 часов и в субботу, 13 мая, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.