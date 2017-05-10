Дешевые лекарства могут подорожать на 15 %

197 препаратов из списка жизненно необходимо важных стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Изменить порядок ценообразования на подобные препараты правительство намерено с 1 января 2018 года.Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба разрабатывают новый порядок ценообразования на лекарства стоимостью до 50 рублей из перечня жизненно важных препаратов. Задача ― не допустить исчезновения их с рынка, - сообщают сегодня «Известия». Производители прежде жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования: повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют, а производство тем временем дорожает сильнее.

В феврале прошлого года ФАС установила, что 197 препаратов из списка жизненно необходимо важных стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства.

— Есть поручение правительства на эту тему - пересмотреть систему оптовых и розничных надбавок на лекарства. Мы с ним работаем, думаем, как уйти от процентных надбавок. Потому что именно они делают продажу дешевых лекарств невыгодной, — рассказали в УФАС.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что переход на референтное ценообразование необходим; если не повысить цены на недорогие лекарства, то производители перестанут их выпускать.

Нужно понимать, что в этом вопросе большее зло. Цены повысятся на дешевые медикаменты, да. Но если их вдруг вообще не станет, то это будет гораздо хуже. Тогда населению просто нечем будет лечиться. Они будут вынуждены переключиться на более дорогие лекарственные препараты. Поэтому лучше цены повысить на этот сегмент. Это может произойти в пределах 15% за два года. В любом случае они останутся самыми дешевыми. И тут речь идет об ассортименте даже до 100 рублей за упаковку. Производителям нужно как-то окупать затраты на производство этой продукции, — считает эксперт.

Жизненно необходимые и важные лекарственные препараты ― это перечень лекарств, ежегодно утверждаемый правительством для госрегулирования цен на них. Список на этот год включает 646 непатентованных наименований препаратов, которым соответствуют порядка 30 тысяч брендов лекарств, - сообщает ИА "СеверИнформ".