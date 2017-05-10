Дешевые лекарства могут подорожать на 15 % 20:28, 10 мая Дешевые лекарства могут подорожать на 15 %
В Приморье завершают строительство трех мостов 19:14, 10 мая В Приморье завершают строительство трех мостов
Во Владивостоке школьница отправилась на салют и пропала 19:00, 10 мая Во Владивостоке школьница отправилась на салют и пропала (Фото)
Новостная лента
Май, 10 среда
21:14
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
21:14
Какие силы могут сойтись в вооруженном конфликте на Корейском полуострове?
21:14
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
20:28
Дешевые лекарства могут подорожать на 15 %
20:19
Во Владивостоке среди подростков определится сильнейшая команда по лапте
19:14
В Приморье завершают строительство трех мостов
19:00
Во Владивостоке школьница отправилась на салют и пропала Фото
18:41
​Сервис по созданию аватарок запустили для участников Дальневосточного МедиаСаммита
18:21
Москвичи заинтересовались бесплатной землей на Дальнем Востоке
18:02
Экипаж из Владивостока взял "бронзу" на международной регате в Паттайе
17:52
Три иномарки не поделили дорогу во Владивостоке Видео
17:48
Порядка миллиона рублей получили общественные организации от администрации Владивостока
17:36
В Приморье появляются фельдшерско-акушерских пунктов
17:22
Пенсионерку сбило насмерть на трассе Хабаровск-Владивосток
17:16
Почетный граждан Владивостока и заслуженный строитель скончался на 83-м году жизни
17:11
Владивостокский автолюбитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП Эксклюзив
16:59
Ретроавтомобили в очередной раз не пустили на Центральную площадь Владивостока Фото и Видео
16:45
«Океан Звезд» откроется во Владивостоке 11 мая
16:33
​Владивостокская автоледи сбила 17-летнюю девушку во дворе жилого дома Эксклюзив
16:04
Жительница Приморья погибла под колесами автобуса
15:49
Дожди накроют Приморье в четверг
15:42
В пригороде Владивостока сгорел магазин с алкоголем
15:36
Мужчины предпочитают глупышек, - ученые
15:24
Маленькая девочка пострадала под колесами кроссовера в центре Владивостока Эксклюзив
15:19
Обвинить и отобрать
15:12
​Во Владивостоке мальчик выскочил под колеса авто Эксклюзив
15:01
В Приморье продолжают спекулировать на «ЭРА-ГЛОНАСС»
14:48
Серьезный пожар в Находке переполошил весь город
14:33
Пожар в жилом доме произошел в Приморье
14:17
Группа злоумышленников орудовала в Приморье
14:08
Шесть лесных пожаров было ликвидировано за минувшие сутки
13:52
Школьники Первомайского района Владивостока сразятся в «Зарницу»
13:38
Начинающая автоледи сбила велосипедистку во Владивостоке Эксклюзив
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4127 (66) от 10 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Подвиг ваш бессмертен
С Днем Победы, владивостокцы!
«Парад на воде» собрал закаленных
«Терминатор» с «Аллигатором» не дремлют даже ночью
Поклонимся и мертвым, и живым
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Дешевые лекарства могут подорожать на 15 %

197 препаратов из списка жизненно необходимо важных стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства
aboutwellness.ru aboutwellness.ru
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Изменить порядок ценообразования на подобные препараты правительство намерено с 1 января 2018 года.Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба разрабатывают новый порядок ценообразования на лекарства стоимостью до 50 рублей из перечня жизненно важных препаратов. Задача ― не допустить исчезновения их с рынка, - сообщают сегодня «Известия». Производители прежде жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования: повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют, а производство тем временем дорожает сильнее.

В феврале прошлого года ФАС установила, что 197 препаратов из списка жизненно необходимо важных стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства.

— Есть поручение правительства на эту тему - пересмотреть систему оптовых и розничных надбавок на лекарства. Мы с ним работаем, думаем, как уйти от процентных надбавок. Потому что именно они делают продажу дешевых лекарств невыгодной, — рассказали в УФАС.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что переход на референтное ценообразование необходим; если не повысить цены на недорогие лекарства, то производители перестанут их выпускать.

Нужно понимать, что в этом вопросе большее зло. Цены повысятся на дешевые медикаменты, да. Но если их вдруг вообще не станет, то это будет гораздо хуже. Тогда населению просто нечем будет лечиться. Они будут вынуждены переключиться на более дорогие лекарственные препараты. Поэтому лучше цены повысить на этот сегмент. Это может произойти в пределах 15% за два года. В любом случае они останутся самыми дешевыми. И тут речь идет об ассортименте даже до 100 рублей за упаковку. Производителям нужно как-то окупать затраты на производство этой продукции, — считает эксперт.

Жизненно необходимые и важные лекарственные препараты ― это перечень лекарств, ежегодно утверждаемый правительством для госрегулирования цен на них. Список на этот год включает 646 непатентованных наименований препаратов, которым соответствуют порядка 30 тысяч брендов лекарств, - сообщает ИА "СеверИнформ".

comments powered by Disqus
Похожие новости
Обвинить и отобрать
15:19, 10 мая 2017 Обвинить и отобрать

В Ленинском районном суде Владивостока слушается уголовное дело, которое начиналось два года назад, как хозяйственный спор – в итоге законные покупатели недвижимости превратились сначала в обвиняемых, а затем и в подсудимых

Законопроект: Владивосток войдет в список платных для россиян городов
10:51, 10 мая 2017 Законопроект: Владивосток войдет в список платных для россиян городов

С 1 января предлагается ввести "курортный сбор" четырех регионах

Доллар в ближайшее время повысит свои позиции
10:12, 10 мая 2017 Доллар в ближайшее время повысит свои позиции

Курс валют на 10 мая

Япония успешно испытала технологию добычи газа из водного-метанового
12:02, 09 мая 2017 Япония успешно испытала технологию добычи газа из водного-метанового "снега"

Страна восходящего солнца поставила перед собой цель

Россияне задолжали по ипотеке более 4,5 трлн рублей
03:50, 09 мая 2017 Россияне задолжали по ипотеке более 4,5 трлн рублей

За первый квартал текущего года банки выдали более 178 тыс. ипотечных кредитов

Минвостокразвития собирается изменить закон о дальневосточных ТОР
20:04, 07 мая 2017 Минвостокразвития собирается изменить закон о дальневосточных ТОР

Об этом рассказал глава министерства Александр Галушка

Владивосток трясут политические страсти вокруг Навального
10:26, 07 мая 2017 Владивосток трясут политические страсти вокруг Навального

Активисты предлагают выйти на Привокзальную площадь в знак протеста против действий полиции