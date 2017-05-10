Во Владивостоке школьница отправилась на салют и пропала

Родители бьют тревогу

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В краевой столице Приморья разыскивается 14-летняя девочка Дядич Елизавета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу dps_control.

Вечером, 9 мая 2017 года, школьница отправилась в центр города Владивостоке на праздничный салют посвященный Дню победы и до сих ее местоположение неизвестно. У пропавшей Лизы имеется особая примета в виде татуировки на запястье правой руки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки просьба сообщить в дежурную часть полиции.

Телефон мымы Лизы - 8-999-616-06-18