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Во Владивостоке школьница отправилась на салют и пропала

Родители бьют тревогу
Фото: @dps_control Фото: @dps_control
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В краевой столице Приморья разыскивается 14-летняя девочка Дядич Елизавета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу dps_control.

Вечером, 9 мая 2017 года, школьница отправилась в центр города Владивостоке на праздничный салют посвященный Дню победы и до сих ее местоположение неизвестно. У пропавшей Лизы имеется особая примета в виде татуировки на запястье правой руки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки просьба сообщить в дежурную часть полиции.

Телефон мымы Лизы - 8-999-616-06-18

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