​Сервис по созданию аватарок запустили для участников Дальневосточного МедиаСаммита

Получить брендированную картинку для соцсетей можно на сайте медиасаммит.рус

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Сервис по созданию аватарок запустили для участников, спикеров и модераторов Дальневосточного МедиаСаммита-2017. Получить брендированную картинку для соцсетей можно на сайте медиасаммит.рус, сообщили РИА VladNews организаторы мероприятия.

Чтобы создать свой аватар, необходимо зайти на сайт медиасаммит.рус, выбрать статус "модератор", "спикер" или "участник" и загрузить фото. Минимальный размер фотографии 1080 пикселей по ширине. Полученную аватарку можно сразу же скачать и поделиться с друзьями в социальных сетях.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.