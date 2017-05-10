Почетный граждан Владивостока и заслуженный строитель скончался на 83-м году жизни

Константин Дулов ушел из жизни после продолжительной болезни

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан с прискорбием сообщает, что 9 мая 2017 года на 83-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни ушёл из жизни почётный гражданин города Владивостока Константин Павлович Дулов.

В 1957 году, после окончания строительного факультета Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта, Константин Павлович был направлен во Владивосток, где начал свою трудовую деятельность мастером-десятником в тресте «Владстрой». В 1964 году был назначен главным инженером СУ-11 стройтреста № 8, затем заместителем начальника строительно-транспортного объединения «Горстрой». В 1980 его назначили на должность начальника управления капитального строительства Владивостокского горисполкома, в 1982 избрали первым заместителем председателя, а затем председателем горисполкома. Возглавлял координационный совет по проектированию и застройке Владивостока. Работал заместителем председателя по капитальному строительству в ДВО АН СССР.

К.П. Дуловым были построены: Дом художника на ул. Алеутской, микрорайон по улице Олега Кошевого, микрорайоны минного городка и бухты Тихой. Константин Павлович застраивал бухту Тихую, координировал работы на стадионе «Строитель», в спортивном комплексе «Олимпийский». На серьёзных и тяжёлых стройках его назначали главным координатором – начальником штаба по строительству. В их числе - тепличный комбинат, фарфоровый завод и др. В 1984 году К.П. Дулов был удостоен звания «Заслуженный строитель РСФСР».

Администрация города Владивостока и Совет почётных граждан выражают глубокие соболезнование родным и близким Констанина Павловича.