Москвичи заинтересовались бесплатной землей на Дальнем Востоке

Правительство намерено стимулировать интерес у студентов

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В статистике посещений сайта Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ" лидируют запросы из Москвы, почти вдвое опережая дальневосточные регионы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. О тенденции заявило Минвостокразвития.

"Москва лидирует по посещениям сайта Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". Проведение адресной разъяснительной кампании, безусловно, позволит перевести потенциальный интерес в реальные заявления на "дальневосточные гектары" и молодые москвичи покорят Дальний Восток", - сказал замглавы АРЧК ДВ Денис Кузин.

В сообщении также говорится, что представители Хабаровского землячествя Москвы и Московской области предложили рассказывать об уникальных возможностях каждого региона Дальнего Востока студентам вузов Москвы и Московской области в ходе специальных встреч.

Во встречах будут принимать участие представители Минвостокразвития и дальневосточных землячеств, а также эксперты АРЧК ДВ.