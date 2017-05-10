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Общество

Москвичи заинтересовались бесплатной землей на Дальнем Востоке

Правительство намерено стимулировать интерес у студентов
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В статистике посещений сайта Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ" лидируют запросы из Москвы, почти вдвое опережая дальневосточные регионы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. О тенденции заявило Минвостокразвития.

"Москва лидирует по посещениям сайта Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". Проведение адресной разъяснительной кампании, безусловно, позволит перевести потенциальный интерес в реальные заявления на "дальневосточные гектары" и молодые москвичи покорят Дальний Восток", - сказал замглавы АРЧК ДВ Денис Кузин.

В сообщении также говорится, что представители Хабаровского землячествя Москвы и Московской области предложили рассказывать об уникальных возможностях каждого региона Дальнего Востока студентам вузов Москвы и Московской области в ходе специальных встреч.

Во встречах будут принимать участие представители Минвостокразвития и дальневосточных землячеств, а также эксперты АРЧК ДВ.

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