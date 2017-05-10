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Общество

Во владивостокских школах и детских садах продолжаются встречи с ветеранами

Гости рассказали о своей службе
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В школах и детских садах Владивостока проходят праздничные концерты, викторины, квесты, конкурсы рисунков, экскурсии к памятным местам воинской славы и многое другое. Мероприятия приурочены к 72-й годовщине Дня Победы. Так, на минувшей неделе прошла встреча учащихся школы № 26 с представителями совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Фрунзенского района и генерал-майором авиации в отставке Николаем Авдеенко. Гости рассказали много интересного о своем трудовом пути и о службе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Урок мужества прошел и в школе № 39. Ученики встретились с представителями Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Гости рассказали о своей службе, спели песню «Чтобы помнили», посвящённую Дню Победы.

А учащимся школы № 5 на острове Русский надолго запомнится встреча с участником Великой Отечественной войны Николаем Артемьевичем Липеевым. На этой встрече интересно было не только детям, но и взрослым.

«Патриот – это звучит гордо» - так назвали урок мужества в Доме детства и юношества им. Крыгина. Его провел сотрудник музея ТОФ Андрей Косицын. Он рассказал ребятам о боевой истории подводной лодки С-56 и о подвигах военных моряков.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, встречи, концертные программы, торжественные мероприятия продолжаются.

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