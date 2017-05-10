Во Владивостоке среди подростков определится сильнейшая команда по лапте

Вход свободный

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Завтра, 11 мая, во Владивостоке состоится финальная игра чемпионата города по лапте среди подростков. Мероприятие пройдет в 11 часов на пришкольном стадионе СОШ № 50 (ул. Олега Кошевого, 26). За первое место в чемпионате поборются команды школ № 56, 14 и 7. Вход для зрителей и болельщиков свободный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Организатор турниров по лапте среди подростков Владивостока – МКУ «Молодежный ресурсный центр». Всего в этом году в играх приняли свыше 300 человек.