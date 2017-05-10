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Общество

В Приморье завершают строительство трех мостов

В 2017 году будет восстановлено 7 мостов
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В Приморье завершаются работы по возведению трех мостов через реку Маргаритовка в Ольгинском районе. Два из них уже в высокой степени готовности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Сообщается, что на первом мосту уже уложен асфальт, установлено барьерное ограждение, ведется досыпка подходов. На втором ведется подготовка откосов к бетонированию. Идут работы по нанесению гидроизоляции, после чего мост будет заасфальтирован.

Что касается третьего моста, то на нем идут работы по устройству защитного и выравнивающего слоя бетона проезжей части.

Напомним, работы по строительству новых мостов в Ольгинском районе идут по краевой программе «139 мостов» – по ремонту, реконструкции и строительству мостовых сооружений, рассчитанной на 2016-2025 годы.

Отметим, что в 2017 году будет восстановлено семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». На это из краевого бюджета выделено более 570 млн рублей.

Всего в крае в 2017 году планируется завершить восстановление 24 мостов. Еще восемь мостов в Чугуевском и Тернейском районах – в 2018 году.онах – в 2018 году.

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