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Ученые рассказали, почему популярен секс

Специалисты изучили животный мир
Фото: nashzeleniymir.ru Фото: nashzeleniymir.ru
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования узнали, почему секс популярен среди растений и животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Hindu.

Специалисты провели исследование, подопытными которого стали улитки Potamopyrgus antipodarum, у которой есть два вида самок: одна бесполая, а другая производит как сыновей, так и дочерей. Асексуальные самки сосуществуют с половыми самками в озерах и ручьях в Новой Зеландии. Отметим, что данный вид улиток является живородящими. Важно, что они развиваются из неоплодотворенных яиц и генетически представляют собой 100% идентичные клоны матерей.
По словам специалистов, популярность секса можно объяснить тем, что он включает в себя смешение генов от двух разных особей. Таким образом, небольшие изменения в генах, называемые мутациями, когда они передаются по поколениям, рассеиваются внутри вида. Мутации могут быть вредными или полезными, а секс повышает вероятность того, что такие вредные мутации в конечном итоге будут "отсеиваться".

Также ученые отмечают, что секс лучше готовит вид, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям. Эксперименты подтверждают, что особи, вступающие в половой контакт, обычно адаптируются быстрее, чем бесполые члены одного и того же вида при изменении условий.

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