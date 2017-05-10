Пенсионерку сбило насмерть на трассе Хабаровск-Владивосток

Стаж водителя - 13 лет

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Автолюбитель в Приморье насмерть сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона. Наезд произошел 9 мая на 715-м километре дороги "Хабаровск-Владивосток" (в Надеждинском районе Приморья).

Установлено, что наезд совершил 34-летний водитель автомобиля Toyota Voxy. В результате удара пострадавшая получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия. На момент аварии стаж вождения водителя Voxy составил 13 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина не привлекался.