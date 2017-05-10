Ретроавтомобили в очередной раз не пустили на Центральную площадь Владивостока

Парад прошел в районе бухты Тихая

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Парад автомобилей-ветеранов по улицам микрорайона бухты Тихой прошел 9 мая. Как рассказал РИА VladNews организатор мероприятия, депутат Думы Александр Юртаев, в параде приняли участие автомобили ГАЗ-АА, ЗИС-5, «Катюша», Willys MB.

"Вот уже пять лет мы проводим парад в микрорайоне Тихая и каждый год безрезультатно просим краевые власти разрешить участвовать в Параде Победы на Центральной площади Владивостока, - сказал депутат. - Бессменный руководитель музея Автомотостарины Николай Щульжицкий, умирая, завещал мне продолжить его традиции".