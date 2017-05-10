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Происшествия

Жительница Приморья погибла под колесами автобуса

Она умерла от травм, не совместимых с жизнью
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

7 мая в дежурную часть отделения МВД «Лесозаводский» поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 393 километра автодороги Хабаровск - Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи. Установлено, что 47-летний мужчина за рулем автобуса двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска.

Наезд произошел вне зоны действия пешеходного перехода. В результате удара женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия. На момент ДТП стаж вождения водителя автобуса составил 20 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2017 году не привлекался.

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