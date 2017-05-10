Порядка миллиона рублей получили общественные организации от администрации Владивостока

Администрация Владивостока продолжает поддерживать общественные некоммерческие организации города. Одним из видов оказываемой помощи являются субсидии на возмещение затрат по коммунальным и другим платежам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
«В этом году получателями субсидий по итогам конкурсного отбора стали 19 общественных организаций, - рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. - Благодаря финансовой поддержке они компенсируют расходы по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другим расходам».
На сегодняшний день за компенсацией обратились уже 12 организаций. Общая сумма выделенных субсидий составила 939 тысяч рублей.
«Среди тех, кто уже получил субсидии - общество глухих, «Ковчег», городской совет ветеранов, общество инвалидов «Владивосток», «Владос», общество слепых, районные общества инвалидов города», - подчеркнула Ирина Самусенко.
Напомним, что получателями субсидий в этом году стали:
1. «Спортивный Владос»;
2. Общество инвалидов «Владивосток»;
3. Общество инвалидов Ленинского района;
4. Общество инвалидов Первомайского района;
5. Общество инвалидов Первореченского района;
6. Общество инвалидов Фрунзенского района;
7. Общество инвалидов Советского района;
8. Общество слепых;
9. «Благое дело»;
10. Общество инвалидов «Ковчег»;
11. Общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие»;
12. Совет многодетных родителей;
13. Союз садоводов;
14. Татаро-башкирская организация «Дуслык»;
15. Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
16. Общество глухих;
17. Общественная организация инвалидов войны в Афганистане;
18. Религиозная общественная организация «Православный приход храма покрова Божией Матери»;
19. Совет ветеранов Фрунзенского района.