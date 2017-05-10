В Приморье появляются фельдшерско-акушерских пунктов

На строительство объектов выделено 45 млн рублей

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. В 2017 году будет установлено шесть пунктов и одна амбулатория. На строительство данных объектов выделено 45 млн рублей из краевого бюджета.

Сообщается, что сразу четыре новых фельдшерско-акушерских пункта построят в этом году в Ольгинском районе Приморья, а также в селах Марагаритово, Серафимовка, Пермское и Михайловка, так как в селах старые ФАПы имеют 100% износ.

Стоит отметить, что во всех учреждениях на постоянной основе будут работать фельдшеры.

Также два новых пункта появятся в селах Ханкайского района – Рассказово и Кировка, а в селе Светлая построят амбулаторию, которые обеспечат качественное медицинское обслуживание и доступность услуг здравоохранения в сельской местности, в том числе на отдаленных территориях.

Кроме того, в некоторых территориях люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, уже сегодня могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Так, в нескольких фельдшерско-акушерских пунктах Приморья есть возможность проведения теле-ЭКГ. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно-диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач уже поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию. Это позволит повысить качество и эффективность диагностики, оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и в конечном итоге снизить смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ Президент Владимир Путин поручил в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны, что позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник.