В пригороде Владивостока сгорел магазин с алкоголем

Проводится проверка

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока сгорел павильон-склад с алкоголем - на оптовой базе на улице 4-й Пригородной, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного пожарной части в 05:42, и через две минуты брандмейстеры уже были на месте и приступили к ликвидации возгорания. В 05:52 пламя было локализовано, а в 06:23 пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

- Благодаря оперативным и грамотным действиям личного состава удалось не допустить распространения пламени на большую территорию, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС Приморского края.

В ликвидации пожара принимали участие 5 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Как отметили в пресс-службе УМВД Владивостока, по факту пожара проводится проверка. Вероятность поджога, который в местных СМИ был заявлен единственной причиной пожара, проверяется специалистами как версия - и до окончания проверки не может быть подтверждена, отметили в полиции.