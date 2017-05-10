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Спорт

Экипаж из Владивостока взял "бронзу" на международной регате в Паттайе

Конкуренция была жесткой
Фото: яхт-клуб Фото: яхт-клуб "Семь футов"
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Экипаж Валерия Диченко из Владивостока занял 3-е место в классе Platu в 13-ой регате Top of the Gulf Regatta. Гонки проходили с 4 по 8 мая на базе яхт-клуба Ocean Marina в Паттайе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба «Семь футов».

- Регата выдалась очень интересная! В отличие от прошлого года были разные ветра, как по силе, так и по направлениям. Было над чем поломать голову, - делится капитан Валерий Диченко.

Как рассказал рулевой, на тренировочной гонке у экипажа яхты Naiad все шло успешно: к верхнему знаку владивостокцы пришли первыми, когда тренировались делать повороты фордевинд, на третьем нижнем знаке показали третий результат. На лавировке финишировали вторыми. Исходя из этого, команда посчитала, что лодка настроено отлично. Но в первый гоночный день выяснилось, что все участники приходят гораздо быстрее! Вследствие этого приходы нашего экипажа Naiad были нетоповыми - 7, 7, 6.

После первого дня экипаж перенастроил мачту, и во второй день приходы были соответствующими: 1, 4, 3. Причем результат второй гонки мог быть лучше, но перед последним верхним знаком не выдержал стаксель-шкот.

Третий день – результаты 1, 2 приходы.

Четвертый день – 5-ый приход (неудавшийся старт) и 1.

Конкуренция была жесткой все дни для семи команд из 12. Любой экипаж из семи мог взойти на пьедестал победителем. Всем было понятно, что предпоследняя гонка станет решающей для экипажа из Нидерландов и Австралии.

Финальную гонку команда Валерия Диченко провела почти идеально и финишировала на максимуме с явной победой, оторвавшись от соперников почти на минуту! Сзади лодки из России четыре гонщика шли корма к корме, всего семь секунд разделили второе и пятое места.

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