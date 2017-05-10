Мужчины предпочитают глупышек, - ученые

Низкий уровень IQ прекрасного пола оказался залогом счастливого брака

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 105 добровольцев, и выяснили, что мужчины предпочитают видеть рядом с собой глупых женщин. Исследование показало, что отношения с образованными женщинами, имеющими высокий интеллект, редко заканчиваются браком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Высокий уровень IQ по праву можно считать достоинство его обладательниц. Однако, как выяснили американские психологи, умные женщины интересны противоположному полу лишь на первых парах отношений. Как выяснили ученые, шансов вступить в брак у рассудительных леди значительно меньше, чем у дам с мозгами «блондинок».

Женщины-добровольцы ответили на вопросы по языкознанию и математике. В свою очередь испытуемые мужчины оценивали их ответы. Изначально «отличницы» своими ответами привлекли большее число представителей сильного пола: практически всех.

Однако в последствии добровольцы-мужчины заявили, что умные женщины вовсе не привлекательны. Причиной такой перемены в восприятии исследователи называют сомнения мужчин в себе, из-за присутствия рядом интеллектуально развитой второй половинки.