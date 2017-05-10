«Океан Звезд» откроется во Владивостоке 11 мая

Торжественное открытие аллеи состоится у кинотеатра «Океан»

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

11 мая в 18:00 у кинотеатра «Океан» состоится торжественное открытие аллеи «Океан Звезд» с отпечатками рук и автографами знаменитых российских и зарубежных актёров и режиссёров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт кинотеатра. На мероприятие приглашены сотрудники и актеры приморских театров, деятели культуры.

Торжественное открытие аллеи звезд приурочено к премьере отечественного фильма «Большой» режиссера Валерия Тодоровского. Картина рассказывает о юной и необычайно талантливой танцовщице Юле Ольшанской из маленького шахтерского городка. Она вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта. Сценарий фильма создавался несколько лет, а съёмочный процесс занял 80 дней и проходил в Минске, Кировске и Москве — на исторической сцене Большого театра. На съёмочной площадке были задействованы более 500 костюмов и 70 профессиональных артистов балета.

Напомним, аллея "Океан звезд" появилась возле кинотеатра "Океан" во Владивостоке в 2015 году. Первыми свои отпечатки здесь оставили участники международного 13-го кинофестиваля "Меридианы Тихого". Здесь уже есть автографы Карена Шахназарова, Федора Бондарчука, Бориса Грачевского, Вадима Абдрашитова, Игоря Бутмана, Джулии Ормонд, Ким Ки Дука, Рока Бриннера, Ларисы Белобровой. Отлитые отпечатки рук звёзд, посетивших кинофестиваль АТР «Меридианы Тихого», будут увековечены в бронзе и теперь это станет ежегодной традицией.