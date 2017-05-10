Серьезный пожар в Находке переполошил весь город

Никто не пострадал

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Вечером во вторник, 9 мая, в Находке произошел серьезный пожар, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в МЧС России по Приморскому краю, возгорание произошло в Находке на ул. Береговая. Сигнал о пожаре поступил в 20:02, спустя 10 минут на место происшествие прибыли пожарные расчеты.

В 20:22 возгорание было локализовано, в 21:20 – полностью ликвидировано. Установлено, что горели бытовые промасленные отходы в металлических емкостях.

Отметим, что в СМИ края появилась информация о том, что на месте происшествия произошел взрыв, однако в МЧС данную информацию опровергли.

Площадь возгорания составила 40 кв. м.

По сигналу на место происшествия прибыли 12 человек личного состава и 5 единиц техники.