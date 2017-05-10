Пожар в жилом доме произошел в Приморье

Никто не пострадал

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

8 мая в 18.35 на пульт пожарной охраны Партизанск поступило сообщение о возгорании частного жилого, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили, что дом полностью охвачен огнем. Людей в здании обнаружено не было.

В 18.48 Пожар был локализован, а в 19.09 - полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 60 кв.м.

Всего при тушении было задействовано 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.