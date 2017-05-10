Группа злоумышленников орудовала в Приморье

Преступники получили реальные сроки

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

8 жителей Приморского края обвиняются в серии краж в составе организованной группы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в ноябре 2014 года ранее судимый 33-летний житель Хорольского района организовал преступную группу. В противоправную деятельность он вовлек восьмерых жителей края в возрасте от 24 до 50 лет. Злоумышленники орудовали в различных районах края.

Так, обвиняемые, путем свободного доступа, на территории склада в селе Благодатное Хорольского района похитили канистры с гербицидами на общую сумму 670 тысяч рублей и запчасти. После совершения первого преступления, в октябре 2015 года в селе Абрамовка Михайловского района обвиняемые совершили хищение 27 тонн зерна сои на сумму свыше 720 тысяч рублей. В январе прошлого года злоумышленники проникли в помещение склада на территории Ханкайского района, откуда похитили 360 мешков с семенной соей весом 50 кг каждый и запчасти сельскохозяйственной техники. Потерпевшему был причинен особо крупный материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млн рублей.

На счету организованной группы также хищения сельскохозяйственной техники в Пограничном, Хорольском и Ханкайском районах края.

Все соучастники группы были задержаны сотрудниками полиции. Была доказана причастность к 7 эпизодам преступной деятельности.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки от четырех лет двух месяцев до пяти лет восьми месяцев.