Владивостокский автолюбитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Потерпевший получил травму головы

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Неизвестный владивостокский автолюбитель сбил 50-летнего мужчину - и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Пострадавший получил ушибленную рану теменной области и сейчас лечится амбулаторно. Наезд произошел около 18:00 около дома №15 по улице Крыгина. Известно, что ТС двигалось со стороны Токаревской Кошки в сторону Верхнепортовой.

Детали ДТП выясняются.

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