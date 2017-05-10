Потерпевшая получила травму ноги

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Владивостокская автоледи сбила 17-летнюю девушку во дворе жилого дома, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Toyota Auris под управлением 54-летней женщины во время движения во дворе дома №59 по улице Некрасовской наехала на несовершеннолетнюю 1999 года рождения. В результате та получила ушиб левой голени и была направлена на амбулаторное лечение. Наезд произошел в светлое время суток.

Детали ДТП выясняются.

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