Маленькая девочка пострадала под колесами кроссовера в центре Владивостока

Ребенок получил травму головы

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

5-летняя девочка пострадала под колесами кроссовера Toyota Harrier в центре Владивостока, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел в светлое время суток возле дома № 18 по улице Светланской. Автомобиль под управлением женщины 1987 года рождения двигался в сторону улицы 1-я Матросская. Ребенок был сбит вне зоны пешеходного перехода. Малышка получила сотрясение и черепно-мозговую травму, направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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