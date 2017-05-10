Шесть лесных пожаров было ликвидировано за минувшие сутки

За минувшие сутки в Приморье было ликвидировано шесть лесных пожаров в шести муниципалитетах на площади 33,5 гектара, их тушили более 40 человек, задействовано 11 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
В настоящее время на территории края еще действует два пожара в Ольгинском и Лазовском районах на площади около 95 гектаров.
В тушении пожаров принимают участие более 40 человек, задействовано 11 единиц техники.
Отметим, что с начала года было зарегистрировано 370 лесных пожаров.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.