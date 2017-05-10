Шесть лесных пожаров было ликвидировано за минувшие сутки

В настоящее время продолжается тушение еще 2-х возгораний

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморье было ликвидировано шесть лесных пожаров в шести муниципалитетах на площади 33,5 гектара, их тушили более 40 человек, задействовано 11 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время на территории края еще действует два пожара в Ольгинском и Лазовском районах на площади около 95 гектаров.

В тушении пожаров принимают участие более 40 человек, задействовано 11 единиц техники.

Отметим, что с начала года было зарегистрировано 370 лесных пожаров.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.