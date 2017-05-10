Подросток получил травму головы

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке мальчик выскочил под колеса авто, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел около 13:50 в районе дома №48"а", строение 2 по улице Некрасовской. Известно, что Toyota Corolla Axio под управлением 22-летнего молодого человека двигалась со стороны перекрестка Фонвизина-Ломоносова в сторону перекрестка Фонвизина-Некрасовская. Мальчик вышел из-за припаркованного автомобиля. Ребенок 2005 года рождения получил сотрясение и черепно-мозговую травму. Он направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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