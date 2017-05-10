Школьники Первомайского района Владивостока сразятся в «Зарницу»

Игра рассчитана на учащихся 6-10 классов

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Военно-спортивная игра «Зарница» пройдёт во Владивостоке 13 мая на картодроме «Змеинка». Участие в ней примут школьники Первомайского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Игра «Зарница» рассчитана на учащихся 6-10 классов и состоит из четырех этапов: эстафеты, строевого смотра, перетягивания каната и захвата флага в штабе условного противника. Эстафета включает в себя забег на 50 метров, сборку и разборку автомата на время, перевязку и переноску раненого, полосу препятствий, забег в противогазе и химзащите, отжимания, бег на руках.

Военнослужащие десантно-штурмовой бригады морской пехоты ТОФ и воспитанники спортивных школ Первомайского района представят участникам игры показательные выступления.

Также во время проведения игры «Зарница» на территории картодрома будет организована выставка военной техники. По завершении мероприятия участников игры накормят солдатской кашей.

Начало игры в 11 часов, картодром «Змеинка» в районе ул. Босфора, 3.