Во Владивостоке началось массовое отключение от горячего водоснабжения

Часть домов отключили сегодня для ремонта теплотрасс

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 мая, во Владивостоке начались ремонтные работы на теплотрассе в Первомайском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АО «ДГК».

С 10 мая от горячего водоснабжения были отключены 38 объектов недвижимости, в том числе 25 жилых домов, расположенных по следующим адресам:

Березовая: 21, 5, 7, 9;

Калинина: 105, 107, 109, 111, 113, 57, 82, 84, 89, 91;

Кизлярская: 7;

Краева: 3, 6, 8;

Надибаидзе: 18, 20;

Ольховая: 17, 19;

Фастовская: 14, 2;

Харьковская: 10.

Планируется, что вода вернется в дома владивостокцев к пятнице, 12 мая.

Также энергетики приступили к ремонту участка теплотрассы в центре Владивостока. В связи с этим до 12 мая от ГВС будут отключены 15 объектов, в том числе 6 жилых домов, расположенных по следующим адресам:

Морская 1-я: 20, 27;

Набережная: 16, 5;

Станюковича: 3;

Тигровая: 9;

Батарейная: 2;

Западная: 13;

Набережная: 10, 13, 20, 7а, 9;

Тигровая: 7;

Набережная 1.

Напомним, что сегодня стартовал первый этап весенних гидравлических испытаний, в рамках которого до 17 мая от горячего водоснабжения будут отключены потребители части Первореченского и Ленинского районов.