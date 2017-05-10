Во Владивостоке началось массовое отключение от горячего водоснабжения

Сегодня, 10 мая, во Владивостоке начались ремонтные работы на теплотрассе в Первомайском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АО «ДГК».
С 10 мая от горячего водоснабжения были отключены 38 объектов недвижимости, в том числе 25 жилых домов, расположенных по следующим адресам:
- Березовая: 21, 5, 7, 9;
- Калинина: 105, 107, 109, 111, 113, 57, 82, 84, 89, 91;
- Кизлярская: 7;
- Краева: 3, 6, 8;
- Надибаидзе: 18, 20;
- Ольховая: 17, 19;
- Фастовская: 14, 2;
- Харьковская: 10.
Планируется, что вода вернется в дома владивостокцев к пятнице, 12 мая.
Также энергетики приступили к ремонту участка теплотрассы в центре Владивостока. В связи с этим до 12 мая от ГВС будут отключены 15 объектов, в том числе 6 жилых домов, расположенных по следующим адресам:
- Морская 1-я: 20, 27;
- Набережная: 16, 5;
- Станюковича: 3;
- Тигровая: 9;
- Батарейная: 2;
- Западная: 13;
- Набережная: 10, 13, 20, 7а, 9;
- Тигровая: 7;
- Набережная 1.
Напомним, что сегодня стартовал первый этап весенних гидравлических испытаний, в рамках которого до 17 мая от горячего водоснабжения будут отключены потребители части Первореченского и Ленинского районов.
|Филиал «Приморская генерация» АО
«ДГК» сообщает:
на период гидравлических испытаний от системы горячего водоснабжения будут отключены следующие потребители:
|Этап I: с 10.05.2017 г. по 17.05.2017 г.
|Центральная пароводяная бойлерная
|Руднева (дома №1-13), Сабанеева (дома №11-23), Сельская (дома №1-12), Адмирала Юмашева (дома № 2 – 40), Адмирала Кузнецова (дома № 40а – 72), Луговая (дома №35 – 55), Ладыгина (дома №5 – 11), Баляева (дома №23-27, 46-56, 58-64), Карьерная, Снеговая, Котельникова, Тормозная, Стрелочная, Жигура, Аллилуева, Тобольская, Шилкинская, Толстого, проспект Красного Знамени (дома №59 – 164), Некрасова, Гоголя, Державина, Фонвизина, Лермонтова, Аксаковская, Крылова, Щедрина, Народный проспект, Военное Шоссе, Мельниковская, Океанский проспект (дома №90 – 165), Проходная, Круговая, Амурская (дома №20, 55, 57, 84-88, 96), Бульварная, Нефтеветка, Партизанский проспект (дом №52, 58, 62А).
|Владивостокская
ТЭЦ-2
(фадеевская теплотрасса)
|Ленинского
района, расположенные в границах улиц:
Уборевича – Суханова - Некрасовского переулка – Аксакова – Всеволода Сибирцева – Буратской – Тунгусской – Зейской – Карской – Флотской – Адмирала Кузнецова – Черняховского – Ватутина – 3-ей Гарнизонной – Брестского переулка – Фадеева – Борисенко.