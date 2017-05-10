Начинающая автоледи сбила велосипедистку во Владивостоке

Потерпевшая получила травму ноги

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

26-летняя автоледи сбила 38-летнюю велосипедистку во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла около дома №17 по улице Окатовой. Установлено, что женщина на велосипеде пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте - в зоне видимости пешеходного перехода. Автомобиль Nissan Note двигался со стороны Интернациональной в сторону Кипарисовой.

Детали ДТП выясняются.

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