ГАИ: В аварии на Суханова во Владивостоке пострадали оба водителя

Один получил по голове, другой сломал руку

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП, в котором пострадали оба водителя столкнувшихся автомобилей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Так, в районе дома №60 по улице Суханова 7 мая около 14:00 столкнулись Toyota Mark II и Mercedes. Водители авто получили сотрясение мозга и перелом руки соответственно.

По предварительным данным, 29-летний водитель Toyota во время движения с Фуникулера в сторону Фонвизина не уступил 32-летнему водителю Mercedes, двигавшемуся с Шилкинской.

Детали ДТП выясняются.

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