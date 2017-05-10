Лже-террорист осужден в Приморье

Пьяный мужчина сообщил о готовившемся взрыве на «Артемовской ТЭЦ»

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Житель Артема осужден за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в конце января 2017 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, позвонил на телефон филиала АО «ДГК» Приморская Генерация СП «Артемовская ТЭЦ» и сообщил сотруднику филиала о готовящемся взрыве здания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никакого взрывного устройства. Спецслужбами на выезд было затрачено более 40 тыс. рублей бюджетных средств.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработной платы с применением правил ст. 73 УК РФ.

Также с злоумышленника будет взысканы средства затраченные правоохранительными органами и спецслужбами в связи с проверкой ложного сообщения о готовящемся террористическом акте.