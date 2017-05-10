Серьезное ДТП произошло во Владивостоке во время салюта

Вечером во вторник, 9 мая, во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием автомобиля такси, сообщает РИА VladNews.
Транспортное происшествие произошло на перекрестке Нейбута-Ватутина.
Автомобиль такси марки Nissan Note двигался по главной дороге со стороны Нейбута. Иномарки Toyota Chaser, за рулем которой находилась девушка, выезжая, не заметила машину такси, в результате чего врезалась в правый бок авто.
В результате удара Nissan откинуло на бордюр, после чего он взмыл вверх и приземлился на бок.
Иномарки получили серьезные повреждения.
По предварительным данным, никто не пострадал.