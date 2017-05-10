Серьезное ДТП произошло во Владивостоке во время салюта

Никто не пострадал

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Вечером во вторник, 9 мая, во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием автомобиля такси, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло на перекрестке Нейбута-Ватутина.

Автомобиль такси марки Nissan Note двигался по главной дороге со стороны Нейбута. Иномарки Toyota Chaser, за рулем которой находилась девушка, выезжая, не заметила машину такси, в результате чего врезалась в правый бок авто.

В результате удара Nissan откинуло на бордюр, после чего он взмыл вверх и приземлился на бок.

Иномарки получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, никто не пострадал.