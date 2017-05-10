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Горячая ванная омолаживает, - ученые

Специалисты рекомендуют после тяжелого дня понежиться в ванне
Фото: izlechimovse.ru Фото: izlechimovse.ru
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Британские ученые заявили, что горячая ванна способна уменьшить уровень сахара в крови, что благоприятно влияет на здоровье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Специалисты выяснили, что горячая ванна способна снизить уровень сахара в крови, что в комплексе со здоровым питанием и тренировками может предотвратить развитие диабета.

Также ванна способна облегчить боль в мышцах после усиленной тренировки или длительного рабочего дня, проведенного на ногах и помогает замедлить старение. Как оказалось, горячая вода снижает в организме уровень гормона стресса, котризола, который может вызвать появление акне и ускорить старение.

По словам специалистов, еще одним преимуществом ванны перед душем является то, что полное погружение тела в горячую воду помогает снизить стресс и снимает напряжение, так как горячая вода улучшает кровообращение, успокаивает нервную систему и способствует выбросу эндорфина.

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