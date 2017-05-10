Владивостокский подросток получил тяжелые травмы в ДТП

Мальчик госпитализирован

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 12-летний подросток получил тяжелые травмы в ДТП: мальчик госпитализирован с сочетанной травмой живота и ушибом грудной клетки в Тысячекоечную больницу, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел 9 мая около 15:10 в районе дома №26 по улице Котельникова. Известно, что мальчика сбил автомобиль Toyota bB, двигавшийся со стороны Луговой. За рулем находился 30-летний мужчина.

Детали ДТП выясняются.

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