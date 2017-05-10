Школьники Владивостока приняли участие в фестивале китайской культуры в городе Мишань

Ребята возложили цветы к памятнику советским солдатам

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Школьники Владивостока, изучающие китайский язык и входящие в состав клуба азиатско-тихоокеанской дружбы городского Дворца детского творчества, приняли участие в фестивале китайской культуры «Цветение абрикоса», который состоялся в приграничном городе Мишань, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщил президент клуба азиатско-тихоокеанской дружбы, руководитель лингвистического объединения «Хун мэй» («Красная слива») Дворца детского творчества города Владивостока Александр Соколовский, в ходе праздничного концерта на берегу озера Ханка наши ребята выступили с зажигательными танцевальными номерами и песнями на русском и китайском языках. Их везде принимали с большой теплотой. Участие школьников Владивостока в фестивале широко освещалось китайскими СМИ.

Во время пребывания в городе Мишань ребята из Владивостока также возложили цветы к памятнику советским солдатам, погибшим за освобождение Северо-Восточного Китая, совершили экскурсию по городу, посетили местную школу спортивного мастерства и провели товарищеский футбольный матч с китайскими сверстниками.