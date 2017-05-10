ДТП с участием микроавтобуса произошло вечером 9 мая

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Двое детей пострадали в массовой аварии во Владивостоке, которая произошла вечером 9 мая, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Столкновение трех авто произошло около 20:30 в районе дома №45/2 по улице Луговой.

Автомобиль Mazda Demio под управлением мужчины 1954 года рождения двигался со стороны Баляева в сторону Светланской. При повороте налево на улицу Карскую, по предварительным данным, автолюбитель не занял крайнего положения, не уступил дорогу и столкнулся с ехавшим в попутном направлении Toyota Lite Ace Noah, за рулем которого был мужчина 1965 года рождения.

Из-за столкновения микроавтобус откинуло на ехавший по встречке Toyota Vitz (за рулем была женщина 1969 года рождения).

В результате ДТП пострадали:

10-летний мальчик, находившийся на заднем сиденье Toyota Vitz. Он получил ушиб шеи, направлен на амбулаторное лечение (все могло быть и хуже, но ребенок был пристегнут).

7-летняя девочка из Toyota Lite Ace Noah. Она направлена на амбулаторное лечение с ушибом мягких тканей подвздошной области.

Автоледи из Toyota Vitz: у нее сотрясение мозга, назначено амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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