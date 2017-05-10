Приморцы прозябают в аварийном жилье

Расселение в регионе ведется недостаточными темпами

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Участники совместного заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны обсудили проблему расселения аварийного жилья. Как сообщил РИА VladNews член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае Валентин Лабонин, в рамках мониторинга ситуации в регионе, проводимого экспертами ОНФ, установлено, что работа по расселению домов, признанных аварийными, ведется недостаточно активно.

В региональном штабе ОНФ напомнили, что на 1 января 2012 году в Приморском крае были признаны аварийными 558 домов, в которых проживали более 7 700 человек. На сегодняшний день около 70% их них расселены, граждане получили новое жилье. В год строится от шести до 15 жилых домов. При этом власти признают, что в ряде случаев строительство осуществлялось недобросовестными подрядчиками, из-за чего отдельные объекты своевременно построены не были. Кроме того, процесс признания жилья аварийным продолжается, и на сегодняшний день власти не озвучили пути решения жилищного вопроса тех, чей дом признан подлежащим расселению после 2012 года.

«Также проблемой в ряде случаев является качество сдаваемого под переселение жилья, такие случаи выявлялись активистами ОНФ во Владивостоке и Артеме. Так, дома, уже сданные переселенцам, зачастую вызывали нарекания новоселов – например, в них отсутствуют водомерные и теплосчетчики, не закреплены либо не работают в штатном режиме сантехнические приборы, некачественно сделана отделка и так далее. При этом часто надлежащим образом не благоустраивается и придомовая территория», – отметил Лабонин.

В итоге мониторинг ОНФ выявил множество фактов, свидетельствующих о том, что пока расселение аварийного жилья в регионе ведется недостаточно оперативно и эффективно, цели, поставленные президентом в «майских указах», не достигнуты в полном объеме. Активисты Народного фронта в Приморском крае ставят мониторинг на регулярную основу и будут подробно отслеживать вопросы расселения аварийного жилья.