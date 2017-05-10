Как живут ВИЧ положительные?

Реальные истории реальных людей

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В настоящее время ВИЧ-инфекция не является смертельным приговором, лечение успешно помогает большому числу инфицированных людей, если пациент ведет нормальный образ жизни и регулярно принимает необходимые препараты, то качество и продолжительность его жизни сопоставимы с показателями человека с отрицательным статусом. «Равные консультанты» Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Владивостока – Ксения (32 года) и Анжела (37 лет) – поделились своими историями жизни с ВИЧ. По признанию героинь этого диагноза не стоит бояться. С ним можно прожить долгую и счастливую жизнь.

«…От этой болезни не застрахован никто. Сначала ты учишься жить без наркотиков, потом учишься жить с ВИЧ, а потом наступает такой этап, когда ты понимаешь, что вопрос не в ВИЧ, вопрос в тебе самом».

Подробнее здесь - http://yourlife.pro/