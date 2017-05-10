Во Владивостоке ограбили инвалида-колясочника

Ущерб составил 200 тысяч рублей

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 мая, Во Владивосток у 25-летнего инвалида-колясочника украли со стоянки электрическую коляску скутер, лишив его единственной возможности передвижения, сообщает РИА VladNews.

Ограбление произошло на стоянке возле улицы Терешкова, 7. По словам охранника, пришли 2 девушки и 2 парня, сказали, что забирают коляску для родственников и увезли.

- Эту коляску подарил нам предприниматель в 2014 году, - говорит Елена Павлиненко, мама сына-инвалида Сергея. - Он специально ее заказывал через Китай, чтобы было дешевле. Сейчас она стоит очень дорого, порядка 200 тысяч рублей. Пока даже сыну не рассказала о случившемся, чтобы его не расстраивать!



Елена обратилась к депутату Думы города Владивостока, президенту организации инвалидов "Ковчег" Артему Моисеенко с просьбой помочь найти коляску.



- Это вопиющая ситуация - у инвалида украли, - говорит Артем Моисеенко. - Мы просим распространить информацию, чтобы обратили внимание, вдруг кто-то увидит и откликнется. Коляска бордового цвета. Если не найдем, значит будем искать благотворителей.