Законопроект: Владивосток войдет в список платных для россиян городов

С 1 января предлагается ввести "курортный сбор" четырех регионах

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий введение так называемого курортного сбора, сообщает РИА VladNews. Планируется, что с 1 января 2018 года (и на 4 года) посещение Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев станет платны - по 100 рублей в сутки с человека. Если эксперимент окажется успешным, закон распространится и на другие города - например, на Владивосток. А также на остальные города, признанные курортной зоной федерального значения: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Волгоград, Казань, Астрахань, Иркутск, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Калининград, Ярославль, Кострому, Владимир, Вологду, Петрозаводск, а также райцентры Московской и Ленинградской области.

Предполагается, что 100 рублей - это максимальный размер сбора, который будет рассчитываться в зависимости от сезона, времени пребывания, значения курорта и местонахождения муниципальных образований, входящих в курортную территорию.

При этом роли не будет играть цель приезда. Сбор будут платить как туристы либо приехавшие в гости к родственникам граждане, так и люди, приехавшие в курортную зону работать из других районов.