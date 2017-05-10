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Приморский наркобарон предстанет перед судом

Злоумышленнику грозит реальный срок
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В Красноармейском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в организации либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Данное преступление было выявлено в рамках операции «Сообщи, где торгуют смертью».

Установлено, что житель села Богуславец, имеющий склонность к употреблению наркотиков, достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации запрещен незаконный оборот наркотических средств, по месту своего жительства организовал наркопритон. Мужчина предоставлял помещение бани, расположенное на территории его домовладения, наркозависимым гражданам для совместного употребления наркотических средств опийной группы.

Деятельность наркопритона пресечена. На месте преступления полицейскими изъяты вещества и предметы, имеющие следовые количества наркотических веществ – морфина, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.

В ходе проведения комплекса мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу, дознавателями доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленнику грозит лишение свободы до четырех лет.

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