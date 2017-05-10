Доллар в ближайшее время повысит свои позиции

Курс валют на 10 мая

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.53 рублей, а евро - 64.23 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики уверены, что в конце мая стоимость доллара повысится и составит около 60 рублей. Свои предположения они объясняют ситуацией, сложившейся на нефтяном рынке, которая заставляет повышать стоимость американской валюты. Рубль так и продолжает падать.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в банке ФИНАМ за 58.70 рублей, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 58.29 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в банке Пойдем! за 64.93 рубля, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 63.70 рубля за один евро.